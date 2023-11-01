Обвинения предъявлены Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову (имеет гражданства России и Таджикистана), а также Кристине Пузыревой.

Америка обвинила трёх человек, включая лиц, имеющих российское и канадское гражданства, в незаконном экспорте высокотехнологичной продукции для военных компаний РФ. Подробности приведены в материалах отечественного издания РИА Новости, ссылающегося на Минюст США.

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Под подозрение американских служб попали сразу три человека. Это Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов, имеющий двойное гражданство, а также Кристина Пузырева. Согласно сведениям, троица пыталась сформировать обширную сеть закупок, пользуясь именем некоторых организаций из РФ, находящихся под санкциями. Двое из них были задержаны во время пребывания в отеле, где они остановили на отдых, направляясь к третьему участнику группы.

В ведомстве установили, что отдельные проводники и электронные составляющие удалось найти в конфискованном российском вооружении на Украине. Злоумышленники переправляли ресурсы через подставные компании, находящиеся в Бруклине. Общая сумма сделка превысила миллионы долларов.

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Перед этим поступило заявление от бывшего президента Штатов Дональда Трампа. Он считает, что Москва похитила у Америки чертежи «чрезвычайно мощной и инновационной ракеты».