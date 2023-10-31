По информации издания, на прошлой неделе в бою с хуситами в юго-западной провинции Джазан погибли четверо саудовских солдат, армия перехватила над территорией королевства ракету, выпущенную в сторону Израиля.

Армия Саудовской Аравии находится в состоянии повышенной готовности. Причиной этому стало столкновение с хуситами в Йемене. Подробности изложены в материале информационного агентства Bloomberg.

В результате вооруженного конфликта есть погибшие в количестве четырех человек. Также военнослужащим удалось успешно перехватить ракету, направляющуюся в сторону израильских пригородов.

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Запуск снаряда стал причиной приведения армии в полную боевую готовность. Если хуситы решились на удар по Израилю, нельзя исключать, что они сохранят мирные намерения в отношении Саудовской Аравии.

Это первая гибель солдат королевства за прошедшие полтора года. Ранее Эр-Рияд смог добиться заключения предварительного мирного соглашения с хуситам. До этого прецедента стороны практически пришли к согласию.

В Йемене произошло свержение законного президента ещё 12 лет назад, когда началась «арабская весна». Через 3 года страну охватила гражданская война. Все пришло к тому, что хуситы оккупировали столицу государства и узурпировали власть.

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Однако суннитские партии были против такого руководства. При поддержке Саудовской Аравии, они вторглись в Сану. Так и завязался данный конфликт.