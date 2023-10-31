Из-за беспорядков в Махачкале «мы будто откатились назад в своем развитии», заявил Меликов.

Участники беспорядков в махачкалинском аэропорту не являются представителями дагестанского народа, известного своим гостеприимством. Из-за правонарушений, учиненных подобным «нелюдями», республика сделала огромный шаг назад в своем развитии. Подобное заявление было сделано руководителем региона Сергеем Меликовым.

События, произошедшие в воздушной гавани, наглядно продемонстрировали последствия национализма, особенно при плохом знании собственной истории. Прецедент является оскорблением гостеприимного региона Дагестан, в котором проживают добрые, сильные и отзывчивые люди.

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Рассматривая причины беспорядков, Меликов подчеркнул, что российская позиция в отношении палестинского конфликта сохраняется без изменений. Москва всегда считала, что государство должно стать независимым, получив соответствующий статус.

Меликов отметил, что одним из главнейших желаний является остановка кровопролития в ближневосточном регионе. Но удалось ли приблизиться к цели после прецедента в воздушной гавани? Напротив, кажется, что республика сделала огромный шаг назад в своем развитии.

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С точки зрения Меликова, дагестанцы, причастные к протесту, не являются представителями своего народа. Настоящие мужчины, живущие в республике, не поднимут руки на женщину или ребенка, а также придут на помощь слабому.