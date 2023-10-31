МакКоннелл уже отмечал в интервью, что поддерживает объединение помощи Украине и Израилю в гораздо более крупный пакет чрезвычайного финансирования, который также будет включать финансирование Тайваня и пограничной безопасности США, потому что считает, что эти проблемы связаны.

В американском Конгрессе положительно отнеслись к тому, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон разрешит увеличение помощи Украине. При этом законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении, ориентирован на финансовую поддержку Израиля, но в нем не затрагивается вопрос спонсирования Киева. Заявление об этом сделал лидер меньшинства в Сенате Конгресса США Митч МакКоннелл.

Политик подчеркнул, что надеется на положительное решение. Прекращать поддержку Украины нельзя.

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Ранее МакКоннелл утверждал, что хочет увеличить пакет помощи и для Иерусалима, и для Киева. Также необходимо выделить средства Тайваню, находящемуся в постоянном ожидании вторжения КНР. Не меньшую значимость представляет вопрос пограничной безопасности Штатов. Если не заняться решением проблем сейчас, в будущем они обойдутся куда дороже.

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На этой неделе был представлен законопроект о выделении средств Израилю. Сумма составила $14,3 млрд. От администрации американского руководителя Джо Байдена поступил призыв об увеличении финансирования. Лидер Штатов хочет потратить деньги на Иерусалим, Киев и Тайвань, а также заняться вопросом неконтролируемого пересечения мигрантами американской границы. Большая часть суммы должна уйти на поддержку Украины.