Он заверил, что работу воздушной гавани восстановят в ближайшие дни. По данным Меликова, в терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, а в международном терминале незначительно пострадало оборудование.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов посетил махачкалинский аэропорт после прошедших ночью беспорядков и оценил ущерб. Об этом стало известно из социальных сетей администрации республики.

Меликов утверждает, что аэропорт начнет функционировать уже через пару дней. Согласно его информации, терминал внутренних рейсов работает стабильно. Есть небольшие повреждения оборудования в международном терминале.

реклама

Меликов, вместе с главой аэропорта, прошлись по всем потенциально проблемным местам. Для восстановления функциональности воздушной гавани потребуется всего 2-3 дня.

Перед этим поступило заявление от Совфеда. Силовики должны жестко реагировать на происходящие беспорядки в аэропорту. Как считает сенатор Андрей Клишас, тем, кто организовал и участвовал в акции, необходимо строго ответить перед законом.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

29 октября в махачкалинский аэропорт прорвалась огромная толпа. Они требовали изгнать евреев, прибывших на самолете из Тель-Авива.