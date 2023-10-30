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jackhalloween9
The Times: у Зеленского и Залужного возникли разногласия из-за контрнаступления ВСУ
По мнению Залужного, контрнаступление завершено, Украине нужно удержать территории и подготовиться к операции в следующем году. Иного мнения придерживается Зеленский.

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Украинский президент Владимир Зеленский и руководитель ВСУ Валерий Залужный имеют разногласия в отношении контрнаступления. Главнокомандующий уверен, что «пора тормозить». В Москве множество раз подчеркивали безуспешность попыток украинских военных прорвать российские рубежи. Подробности происходящего указаны в материале The Times.

Залужный считает, что контрнаступление закончилось. Украине следует заняться удержанием имеющейся территории и подготовиться к атаке весной 2024 года. Зеленский же отрицает данную позицию. В издании сообщают, что на мнение украинского лидера сильно влияет Запад.

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В сентябре служба Би-би-си, приведя ссылку на источники, рассказала о возможном привлечении Залужного к уголовному делу касаемо «оставления юга Украины». Якобы следствие длится свыше полутора лет. Зеленский, вместе с его приближенными, настроены крайне агрессивно. Они требуют, чтобы были найдены виновные произошедшего. Но в офисе украинского лидера опровергли данную информацию.

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МО РФ неоднократно подчеркивало, что все атаки ВСУ были отражены. За прошедшие 5 месяцев контрнаступления не было ни одного прорыва рубежей. При этом украинские военнослужащие несут значительные потери.

#новости
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