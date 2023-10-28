В тестировании доступно несколько карт и режимов, однако на релизе количество контента будет ещё больше.

Открытая бета-версия шутера The Finals активно тестируется игроками. Геймерам предоставили доступ ещё 26 октября, как раз в преддверии выходных. Первый уикенд показал отличный показатель онлайна – свыше 235 000 человек одновременно пребывали в игре. Стать участником беты могут не только владельцы компьютеров, но и консолей.

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Тестирование позволяет ознакомиться с несколькими картами и режимами, но это лишь предварительные наработки. Официальный релиз будет содержать куда больше контента.

Одна о дате выхода шутера пока не поступали известия. Скорее всего разработчики желают собрать результаты бета-теста, определить фронт работ, и только после сделать заявление об этом. Шутер создается командой студии Embark. Её возглавляет бывший руководитель DICE Патрик Содерлунд.

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Пока говорить о качестве тайтла рано. Во-первых, стоит учитывать, что игрокам доступна только бета. Разработчики учтут многие баги и ошибки после тестирования, поэтому в полноценном релизе их уже не должно быть.