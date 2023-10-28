Ранее президент Владимир Путин объяснил, почему Россия платит Украине за транзит газа в западные страны. По его словам, это происходит, «потому что это транзитная страна, нам нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами».

Украинское руководство не разрешит и далее поставлять российский газ в Европу через свою территорию, как только истечет контракт в следующем году. Такое заявление сделал руководитель украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев.

Продолжения транзита не будет. Как только подойдет к концу срок договоренностей, поставки полностью остановятся. Чернышев подчеркнул, что Киев принял решение о продолжении транзита исключительно ввиду тяжкой энергетической ситуации у зарубежных коллег. В любом другом случае поставки были бы уже запрещены.

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Ранее российский руководитель Владимир Путин рассказал, почему Москва продолжает оплачивать Украине транзит газа за рубеж. Он подчеркнул, что это является нормальным «рабочим моментом». Украина – транзитное государство, выступающее контрагентом. Россия же выполняет все обязательства перед своими партнерами.

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При этом РФ не несет убытков. Экспорт газа в европейские страны является неотъемлемой составляющей российской экономики. Пусть Украина и получает средства согласно заключенному контракту, это никак не влияет на общую геополитическую обстановку, напротив, Москва видит в этом лишь возможность укрепления экономики.