По его словам, уже ведется соответствующая работа.

Турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство объявит Израиль военным преступником. Согласно его сообщению, местные власти уже приступили к подготовке соответствующих мер.

Турецкий президент считает, что в секторе Газа происходит настоящая бойня. Иерусалим принял решение вторгнуться на чужую землю, при этом не считаясь с жизнями мирных граждан. Предстоящая наземная операция станет фатальной для множества людей, непричастных к деятельности боевиков.

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Недавно Эрдоган посетил крупный митинг, целью которого была поддержка Палестины. Акция прошла в стамбульском аэропорту Ататюрка. На президенте был надет шарф с турецким и палестинским флагами.

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До этого Эрдоган обращался к израильским властям, призывая их остановить «безумие». Турецкий лидер подчеркнул, что от ракетных ударов ЦАХАЛ гибнут не боевики, а мирные женщины и дети. В секторе Газа настоящий гуманитарный кризис, люди лишены доступа к воде, провизии и необходимым медикаментам.