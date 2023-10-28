Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку тремя дронами на Курскую АЭС вечером 26 октября. По предварительным данным, дроны были начинены западными компонентами.

Украинский беспилотник врезался в Курскую АЭС. Сообщение о произошедшем размещено на официальном портале российского МИД.

Мария Захарова, являющаяся представителем ведомства, рассказала, что украинские военнослужащие нанесли удар по электростанции несколько дней назад, 26 октября. ВСУ запустили сразу три беспилотника. Согласно предварительной информации, дроны имели в себе зарубежные компоненты.

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Все беспилотники смогли достигнуть цели. Один из них, содержащий взрывчатку, попал в склад с ядерными отходами. Нанесен существенный ущерб стене сооружения. Оставшиеся дроны упали на комплекс административных зданий.

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АЭС расположена в Курчатове на побережье реки Сейм. Сооружение располагается в удаленности от Курска, а расстояние до украинских рубежей свыше 100 км. АЭС является крайне продуктивной, она входит в топ-4 электростанций по России по выработке энергии. Её выход из строя повлечет за собой серьезные последствия, а множество граждан региона останутся без электроснабжения.