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Финансовая система Украины будет разрушена, если затянется нынешнее противостояние с Россией. Такое заявление сделал советник бывшего президента государства Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политик порекомендовал «начать думать головой». Если сейчас не прекратить конфликт, то через месяц ожидается обвал гривны, а вместе с тем и крах всей экономической системы. Соскин отметил, что финансовые трудности могут нести куда больший риск для страны, нежели отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения.
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Политик считает, что пришла пора действовать. Необходимо срочно отменить военное положение, выйти из конфликта, а также сместить действующего президента Владимира Зеленского. Если этого не сделать, нынешний лидер окончательно разрушит страну.
Ранее литовский президент Гитанас Науседа обратился к европейским государствам с просьбой поддержать Украину и не дать ей развалиться. Он считает, что нужно и дальше финансировать страну.