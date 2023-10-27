По его словам Украине следует отменить военное положение, прекратить участие в боевых действиях и убрать Владимира Зеленского, который в противном случае уничтожит страну и ее жителей.

Финансовая система Украины будет разрушена, если затянется нынешнее противостояние с Россией. Такое заявление сделал советник бывшего президента государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

Политик порекомендовал «начать думать головой». Если сейчас не прекратить конфликт, то через месяц ожидается обвал гривны, а вместе с тем и крах всей экономической системы. Соскин отметил, что финансовые трудности могут нести куда больший риск для страны, нежели отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения.

реклама

Политик считает, что пришла пора действовать. Необходимо срочно отменить военное положение, выйти из конфликта, а также сместить действующего президента Владимира Зеленского. Если этого не сделать, нынешний лидер окончательно разрушит страну.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Ранее литовский президент Гитанас Науседа обратился к европейским государствам с просьбой поддержать Украину и не дать ей развалиться. Он считает, что нужно и дальше финансировать страну.