Авторы контента выставляют притворщицами палестинских матерей, потерявших детей в результате обстрелов, а также шутят про то, что у жителей региона нет доступа к воде и электричеству.

В социальной сети TikTok началось распространение видеороликов, в которых граждане Израиля высмеивают людей из сектора Газа. Авторы контента заявляют, что палестинские матери - притворщики, и никого они не теряли во время обстрелов. Ещё есть ряд издевательств про отсутствие коммуникаций и воды.

Всё началось с недавнего видео израильской блогерши Евы Коэн. Она открыто обсмеяла матерей Палестины. Девушка снялась на видео в хиджабе, нанесла на лицо кетчуп, изображающий кровь, и держала в руках куклу, имитирующую погибшего ребенка. После блогерша продемонстрировала, что перед съемками она загримировала себя, чтобы соответствовать образу попавшей под обстрел.

реклама

Её видео вызвало сильный резонанс и подверглось критике со стороны американского журналиста Рафаэля Шимунова. Он подчеркнул, что пока палестинцы страдают от израильских снарядов, местные жители позволяют себе выставить людей сектора Газа притворщиками. Многие пользователи сети проявили солидарность с его позицией.

Коэн не единственная, кто опубликовал подобные видео. Другая блогерша разместила материал, в котором смеется над жителями сектора Газа из-за отсутствия у них коммуникаций и воды. В своем ролике девушка рассказывает, что может принять душ и включить свет.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

И это стало местным трендом. Израильтяне повально публикуют такие оскорбительные видео. Но администрация платформы отреагировала на происходящее и начала удалять ролики. Вполне возможно, что за этим стоят жалобы со стороны пользователей сети.