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Оператор БПЛА-камикадзе «Ланцет» с позывным Шкет рассказал об уязвимостях танка M1A1 Abrams. Подробности представлены в материалах издания РИА Новости.
Как утверждает оператор дрона, российские военнослужащие прекрасно осведомлены о характеристиках этой бронированной единицы. Шкет рассказал, что подобные танки крайне уязвимы к атакам сверху или по кормовой нише, где находятся боеприпасы. Впрочем, место со снарядами является слабой точкой у большинства бронированных единиц.
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Также боевые машины украинских военнослужащих уязвимы перед российскими минами. У M1A1 Abrams очень хорошее дальнобойное орудие с высокой точностью, а также отменные средства наблюдения, но на этом преимущества бронированной единицы завершаются.
У машины очень тонкая броня, особенно по бортам. Данная уязвимость не позволяет использовать танк в прямом столкновении. Он сможет раскрыть весь свой потенциал только при атаках с большой дистанции.
Специалисты РИА Новости пришли к аналогичным выводам. Танки будут выводить на снайперские позиции, но у подобной тактики есть один весомый изъян. Несмотря на большое расстояние, бронированные единицы останутся уязвимыми перед дронами.
В материале указано, что для применения американских машин потребуется воздушная поддержка. Ситуация может слегка измениться, когда в распоряжение Украины поступят зарубежные истребители F-16. Впрочем, иностранные эксперты уже не раз говорили, что самолеты уязвимы перед российскими ПВО.