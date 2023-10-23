Кроме того, из-за непрерывных ударов артиллерии на этом участке фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в личном составе и технике.

Вооруженные силы России оттеснили украинских военнослужащих вблизи железнодорожной ветки у Клещеевки, расположенной на южном направлении от Артемовска. О произошедшем рассказал советник руководителя ДНР Ян Гагин.

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Как утверждает чиновник, данный участок крайне важен. Взятие его под контроль позволяет обеспечить безопасность целого района.

Также на данном направлении постоянно работала российская артиллерия. В результате этого украинские военнослужащие потеряли множество бойцов и бронированных единиц. Суммарное количество раненых и погибших не уточняется.

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Ранее Гагин рассказал, что за прошедшие 15-20 дней украинские военнослужащие понесли значительные потери. Чиновник подчеркивает, что поставки с Запада практически прекратились, а имеющиеся резервы подходят к концу. Если европейские страны прекратят поддержку, Украина долго не продержится. Конфликт постепенно приближается к своей логичной развязке.