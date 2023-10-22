На уходящей неделе стало известно, что власти США блокировали поставки в Китай ускорителей NVIDIA H800 и A800, которые эта компания за предыдущие двенадцать месяцев вывела на рынок КНР, чтобы соответствовать требованиям предыдущих ограничений. Такие притеснения NVIDIA, по мнению экспертов, откроют перед Huawei новые возможности по импортозамещению.

Совсем недавно стало известно, что американское руководство препятствовало поставкам в Китай ускорителей NVIDIA H800 и A800. Корпорация только вывела их на рынок КНР, чтобы пройти по требованиям прошлых ограничений. Подобные препятствия для NVIDIA являются отличной возможностью для Huawei. Китайская компания может ускорить разработку и выпустить собственные более технологичные ускорители.

Подобного мнения придерживаются сотрудники Guotai Junan Security. Внутренний китайский рынок сейчас испытывает серьезный дефицит ускорителей. Действия США буквально прокладывают путь китайским производителям, занимающимся выпуском профильного оборудования.

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Ранее NVIDIA была монополистом в данном сегменте. Почти весь рынок КНР принадлежал ей. Но теперь, из-за усиления санкций, корпорации пришлось сдать позиции.

Huawei не единственная компания, кто может предложить подобные решения. Корпорация iFlyTek также занимается работами в данной отрасли. Пусть сейчас оборудование и уступает в мощности и производительности продукции NVIDIA, но освобождение рынка станет стимулом для запуска разработок в данной отрасли.

От представителей iFlyTek уже были заявления о том, что их ускорители Ascend 910B могут вполне потягаться с достаточно старыми, но ещё актуальными комплектующими от NVIDIA – A100. Согласно новому порядку экспортного контроля, их поставки в КНР уменьшат.

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Единственная сложность, стоящая на пути китайских компаний – это прямая зависимость от продукции NVIDIA и среды разработки CUDA. Huawei уже приступила к созданию аналога под названием CANN, но её возможности далеки от требуемых.