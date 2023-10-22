Расследование показало, что западное вооружение после передаче Украине перепродавалось. Об этом 22 октября заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Согласно итогам расследования, оружие, передаваемое Западом Украине, шло на дальнейшую продажу. Об этом сообщил советник руководителя ДНР Ян Гагин.

Ранее проводилось соответствующее расследование, примерно год назад. В сети даркнет было опубликовано множество различных предложений и оферт, где фигурировало иностранное вооружение. Покупатели могли приобрести натовское оснащение, которое передали Украине.

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Гагин подчеркнул, что на продажу шло даже не использованное оружие, которое было запечатано в заводскую упаковку. Ассортимент был достаточно широким: ракеты, автоматы, бронежилеты и т.д. С точки зрения Гагина, отдельные образцы могли быть проданы на Ближний Восток.

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Ещё в начале июля руководитель МО РФ Сергей Шойгу рассказал о достоверных сведениях в отношении натовского вооружения. Часть экипировки, которую Америка поставляет Украине, перепродают на Ближний Восток. Образцы оружия присутствуют даже на черном рынке.