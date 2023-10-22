реклама
Согласно итогам расследования, оружие, передаваемое Западом Украине, шло на дальнейшую продажу. Об этом сообщил советник руководителя ДНР Ян Гагин.
Ранее проводилось соответствующее расследование, примерно год назад. В сети даркнет было опубликовано множество различных предложений и оферт, где фигурировало иностранное вооружение. Покупатели могли приобрести натовское оснащение, которое передали Украине.
реклама
Гагин подчеркнул, что на продажу шло даже не использованное оружие, которое было запечатано в заводскую упаковку. Ассортимент был достаточно широким: ракеты, автоматы, бронежилеты и т.д. С точки зрения Гагина, отдельные образцы могли быть проданы на Ближний Восток.
Ещё в начале июля руководитель МО РФ Сергей Шойгу рассказал о достоверных сведениях в отношении натовского вооружения. Часть экипировки, которую Америка поставляет Украине, перепродают на Ближний Восток. Образцы оружия присутствуют даже на черном рынке.