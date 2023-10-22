Залпы ракет произошли около 5:25 (время совпадает с московским) со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голанских высот.

Израильская армия нанесла несколько ракетных ударов по аэропортам Дамаска и Алеппо, расположенных в Сирии. Из-за значительно повреждения инфраструктуры транспортное министерство вынуждено отменило часть рейсов. Об этом стало известно из материала информационного агентства SANA.

События развернулись ближе к 5:30 по московскому времени. Военные открыли огонь сразу с двух направлений.

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В результате ущерба, нанесенного инфраструктуре аэропортов, они перестали функционировать. Министерство транспорта государства сообщило, что часть рейсов перебросили на другой аэропорт, находящийся в Латакии.

Это уже не первый подобный прецедент за прошедшие 10 дней. За неделю до нынешних событий сирийское МО рассказало о нанесении ракетных ударов по аэропорту Алеппо. В ЦАХАЛ также подтвердили данную информацию.

Тремя днями ранее был нанесен первый ракетный удар по аэропортам. Известно, что вскоре в государство должен был прибыть руководитель иранского МИД. ЦАХАЛ, с высокой вероятностью, пытались предотвратить его официальный визит.

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Действия израильской армии все больше приобретают агрессивный вид. Это можно заметить только по планируемой жестокой наземной операции в секторе Газа под названием «Железные мечи».