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Израильская армия нанесла несколько ракетных ударов по аэропортам Дамаска и Алеппо, расположенных в Сирии. Из-за значительно повреждения инфраструктуры транспортное министерство вынуждено отменило часть рейсов. Об этом стало известно из материала информационного агентства SANA.
События развернулись ближе к 5:30 по московскому времени. Военные открыли огонь сразу с двух направлений.
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В результате ущерба, нанесенного инфраструктуре аэропортов, они перестали функционировать. Министерство транспорта государства сообщило, что часть рейсов перебросили на другой аэропорт, находящийся в Латакии.
Это уже не первый подобный прецедент за прошедшие 10 дней. За неделю до нынешних событий сирийское МО рассказало о нанесении ракетных ударов по аэропорту Алеппо. В ЦАХАЛ также подтвердили данную информацию.
Тремя днями ранее был нанесен первый ракетный удар по аэропортам. Известно, что вскоре в государство должен был прибыть руководитель иранского МИД. ЦАХАЛ, с высокой вероятностью, пытались предотвратить его официальный визит.
Действия израильской армии все больше приобретают агрессивный вид. Это можно заметить только по планируемой жестокой наземной операции в секторе Газа под названием «Железные мечи».