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Российским военным удалось заполучить уцелевшую ракету от РСЗО HIMARS. Ценный трофей был добыт в результате обстрела Донецка украинскими военнослужащими. Подробности произошедшего предоставлены агентством РИА Новости.
Согласно сведениям источником, российские военные получили уцелевшую ракету благодаря отменной работе противовоздушных систем. У боеприпаса минимальные повреждения, подбитый снаряд рухнул в одном из районов Донецка. Подобные трофеи, в целом виде, являются невероятно ценным, так как чаще всего ПВО уничтожает ракеты ещё в воздухе.
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За день до этого в том же районе Донецка упал осколок боеприпаса HIMARS. Сотрудники экстренных служб прибыли на место событий для ликвидации последствий. В области крушения отсутствуют разрушения или пострадавшие.
Прошлой ночью украинские военнослужащие открыли огонь по нескольким частям ДНР. Под обстрел попал сам Донецк, включая некоторые его удаленные районы, а также Макеевка.