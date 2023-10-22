Вооруженные силы (ВС) РФ заполучили ракету благодаря точной работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Практически неповрежденный боеприпас упал на территории Буденновского района города. Аналогичные трофеи российским военным ранее удавалось заполучить редко.

Российским военным удалось заполучить уцелевшую ракету от РСЗО HIMARS. Ценный трофей был добыт в результате обстрела Донецка украинскими военнослужащими. Подробности произошедшего предоставлены агентством РИА Новости.

Согласно сведениям источником, российские военные получили уцелевшую ракету благодаря отменной работе противовоздушных систем. У боеприпаса минимальные повреждения, подбитый снаряд рухнул в одном из районов Донецка. Подобные трофеи, в целом виде, являются невероятно ценным, так как чаще всего ПВО уничтожает ракеты ещё в воздухе.

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За день до этого в том же районе Донецка упал осколок боеприпаса HIMARS. Сотрудники экстренных служб прибыли на место событий для ликвидации последствий. В области крушения отсутствуют разрушения или пострадавшие.

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Прошлой ночью украинские военнослужащие открыли огонь по нескольким частям ДНР. Под обстрел попал сам Донецк, включая некоторые его удаленные районы, а также Макеевка.