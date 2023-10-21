Израиль исключает планы по оккупации сектора Газа или намерения сохранить в анклаве свой контингент после военной операции.

Америка и европейские государства обратились к израильским властям с просьбой соблюсти четко обозначенные цели во время наземной операции в секторе Газа. Отдельное внимание ЦАХАЛ следует уделить уменьшению жертв среди мирного населения, а также не оккупировать анклав на протяжении длительного времени. Об этом стало известно из материалов CNN, ссылающегося на американских чиновников.

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Уполномоченные лица из различных европейских государств, беседуя в неформальной обстановке, пытались отговорить ЦАХАЛ проводить наземную операцию. Запад не запрещает делать этого, ведь боевики ХАМАС первыми спровоцировали конфликт. Но сам формат наступления необходимо пересмотреть.

Европа рекомендует задуматься о последствиях, а также разработать эффективную стратегию. Западные чиновники надеются, что действия Израиля будут сопровождаться соблюдением гуманитарных норм. Несмотря на то, что Иерусалим столкнулся с врагом, это не отменяет того факта, что под удар попадут мирные жители.

Американский лидер Джо Байден считает, что оккупационные планы являются ошибочными. Он указал на то, что ХАМАС – это группировка боевиков с радикальными взглядами, они не выступают от имени всех палестинских жителей.

Как утверждают источники информационного агентства Bloomberg, США и Израиль приступили к обсуждению формирования переходного правительства в секторе Газа, как только ХАМАС будет уничтожен.

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Многие израильские чиновники подчеркнули, что не имеют представления о дальнейшем будущем палестинской территории. Их стратегия заключается в тотальной зачистке, но вот о будущем они не думают.