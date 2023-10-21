По словам собеседников СМИ, обсуждения пока находятся на ранней стадии и будут зависеть от дальнейшего развития событий, в том числе от успеха планируемой наземной операции Израиля в секторе Газа, отмечает агентство.

Америка и Иерусалим приступили к обсуждению возможности формирования временного руководства в секторе Газа, как только задача по уничтожению ХАМАС будет выполнена. Для этого государства хотят использовать поддержку ООН и арабских стран. Информация о происходящем предоставлена агентством Bloomberg со ссылкой на иностранные источники.

Как утверждают собеседники издания, переговоры только начались. На их ход повлияют дальнейшие события, включая наземную операцию, запланированную израильской армией.

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ЦАХАЛ несколько раз подчеркивала, что не преследует намерений оккупировать палестинские земли. Также со стороны Израиля последовало заявление, что правление ХАМАС является недопустимым.

В Америке проявляют обеспокоенность на предмет отсутствия продуманности наземной операции. Наступление может иметь колоссальные последствия. У израильской армии нет четкой стратегии, она планирует лишь уничтожить ХАМАС в секторе ГАЗА, при этом не избирая средств. Если Иерусалим прибегнет к данной тактике, то результатом может стать региональное противостояние.

Ранее агентство Reuters написало в своём материале об израильской операции. Она носит название «Железные мечи». Как утверждают собеседники издания, ЦАХАЛ хочет разрушить всю инфраструктуру сектора Газа, даже если это приведет к огромным потерям среди гражданского населения. Местные жители должны быть оттеснены к рубежам с Египтом.

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В Европе обеспокоены тем, что израильская армия действует необдуманно и импульсивно. Вся их стратегия строится на тотальной бомбардировке. Что последует потом – неизвестно.