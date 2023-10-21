Запад поможет президенту России Владимиру Путину одержать победу на Украине из-за своей усталости и снижения интереса к конфликту.

Запад окажет помощь России в успешном завершении украинского кризиса, поскольку Европа устала от данного конфликта и потеряла к нему интерес. Об этом написали в материале британской газеты The Times.

В публикации подчеркивается, что такое развитие событий обернется для зарубежной демократии настоящей трагедией. Когда только начался украинский конфликт, вся Европа с интересом наблюдала за ним, сопереживая Киеву. Но сейчас, по прошествии полутора лет, от этого противостояния устали.

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Со стороны Евросоюза следовали обещания о том, что Киеву будет передано большое количество средств, но на деле это оказалось невозможным. Украине требуется много оружия и техники, а нынешние поставки не могут компенсировать потребности целого государства.

К примеру, Словакия уже «соскочила» с конвейера помощи. Партия, недавно победившая на прошедших выборах, желает прекратить поставки Киеву, а также хочет наложить вето на присоединение Украины к НАТО.

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Опросы, проведенные в Европе, демонстрируют, что заинтересованность в конфликте резко упала. Люди больше не желают помогать Украине. Отдельные аналитики считают, что это происходит из-за повышения популярности правой партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ.