По мнению чиновника, таким результатом обернутся выборы нового украинского президента, рассказал он в эфире телеканала «Киев24».

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал об одном действии, которое гарантировано развалит государство. С точки зрения чиновника, угрозу сохранности страны представляют выборы нового президента.

Кличко подчеркнул, что политическое противостояние окончательно разрушит то немногое, что осталось от страны. Категорически нельзя поступать таким образом.

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Крайне сложно сейчас провести выборы в стране. Во-первых, не удастся предоставить гражданам равные условия для голосования. Во-вторых, большинство людей изначально агрессивно настроены к нынешнему руководителю Украины, поэтому будут рассуждать предвзято.

Также Кличко обозначил в качестве проблемы уменьшение численности населения государства. Часть граждан осталась на подконтрольной России территории, а около 9 миллионов человек уехали в Европу.

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Ранее от действующего президента Украины Владимира Зеленского поступило заявление о том, что он не держится за власть. Пусть в военное время и не проводятся выборы, но он готов пойти вопреки этому аспекту, если того требуют граждане. Единственное условие – Запад должен профинансировать данное мероприятие, так как государственный бюджет уходит на более важные направления.