Ранее латвийский глава предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал ответ на предложение латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса перекрыть Балтику для России. Слова чиновника процитированы ТАСС.

Ранее от латвийского главы поступило предложение об ограничении доступа России к Балтийскому морю, так как появились доказательства причастности Москвы к прецеденту с газопроводом Balticconnector.

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Песков ответил, что необходимо сперва разобраться с тем, кто виновен в ситуации с магистралью «Северный поток», а уже потом искать «крайних» в нынешней проблеме.

Представитель Кремля задал вопрос латвийскому лидеру: что делать с Балтийским морем, когда станет известна правда о взрыве, произошедшем на «Северном потоке». И подчеркнул, что Россия не имеет ничего общего с такими действиями, ни сейчас, ни в будущем.

Около двух недель назад магистраль Balticconnector, расположенная между Финляндией и Эстонией, была перекрыта из-за газовой утечки. Ночью операторы заметили просадку давления в трубах, в результате чего пришлось экстренно обесточить подачу топлива. Магистраль достигает в длину 80 км, через нее проходит около 2,6 млрд м3 в год.

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Позднее в Хельсинках подчеркнули, что прецедент произошел из-за внешнего воздействия.