На OpenCritic рейтинг Cities: Skylines II — 79 баллов из 100 на базе 10 рецензий. 70% журналистов порекомендовали игру.

Сегодня, 19 октября, за несколько дней до официального выхода проекта Cities: Skylines II, в сети были опубликованы обзоры предстоящей новинки. Средняя оценка тайтла составляет всего 76 баллов из ста возможных. Итог сформирован на основе 25 рецензий.

Все, кто занимался обзором игры, отметили, что у неё есть существенная проблема – низкая производительность. Журналисты подчеркнули, что тайтл подтормаживал даже на мощных устройствах. У некоторых сложилось впечатление, что разработчики решились выпустить бета-версию. Проблема сохраняется даже при снижении графических настроек, частота кадров не повышается. Во время игрового процесса фреймрейт падает до смешных показателей в 10-15 fps, из-за чего становится крайне неудобно играть.

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При этом журналисты отметили появление различных механик, но получить удовольствие от игры было сложно. Обозреватели надеются, что разработчикам хватит времени до релиза, чтобы доработать проект.

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Автор издания GamesRadar считает, что симуляция города является очень качественной. Есть множество инструментов для строительства. Сиквел может уверенно потягаться с первой частью, если разработчики всерьез займутся вопросом оптимизации.