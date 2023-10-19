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jackhalloween9
США собираются вернуть Израилю две системы "Железный купол"
Отмечается, что передача систем может произойти в ближайшие дни.

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Правительство США планирует отправить Иерусалиму две системы противовоздушной обороны «Железный купол» согласно условиям договора об обратном лизинге. Подробности об этом предоставлены в материалах издания Рейтер.

Согласно источникам агентства, системы могут быть отправлены через несколько дней.

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Пентагон обратился к конгрессменам на прошедшем в среду брифинге. Представитель ведомства заявил, что государство передаст системы ПВО Израилю, как того требует сделка с обратным лизингом.

Америка уже направила в Иерусалим крупную партию боеприпасов, включая снаряды для ПВО. В США подчеркивают, что поддержка продолжится и далее, как только будут выделены дополнительные средства.

В субботу, 7 октября, произошло нападение на Израиль группировкой ХАМАС. Боевики нанесли ряд массированных ракетных ударов, а после вторглись в приграничные территории.

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Израильской армии удалось вытеснить ХАМАС, а после были нанесены ответные удары по территории сектора Газа.

#новости
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