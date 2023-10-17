Двумя днями ранее Белый дом объявил, что общий пакет помощи Израилю и Украине, который отправится на согласование в конгресс, составит $2 млрд

Американское издание NYT сообщило, что Израиль запросил у США срочную помощь в размере $10 млрд. Два дня назад Белый дом анонсировал новый пакет помощи, предназначенный Иерусалиму и Киеву. Запрос на финансирование уже был отправлен в конгресс. Однако суммарный размер помощи составит всего $2 млрд.

Сумма, запрошенная Израилем, пятикратно превышает выделяемую Америкой. Руководитель Штатов Джо Байден готов пойти навстречу в данном вопросе, но пока крупное финансирование не может быть утверждено из-за смещения с должности предыдущего спикера палаты представителей.

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Американский лидер и министр финансов США Джанет Йеллен несколько дней назад заявили, что государство сможет экономически поддержать сразу две страны, пребывающих в конфликте.

Конгрессмены вынесли на обсуждение передачу израильской армии дополнительных снарядов для системы ПВО. Также американское руководство планирует передать артиллерийские снаряды, различные бомбы и специальные комплекты, позволяющие переоборудовать стандартные боеприпасы в оружие с высокой точностью.

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Вскоре Байден должен прибыть в Израиль для обсуждения нынешнего положения. Местное руководство расскажет американскому президенту об избранной стратегии, а также о возможных способах снизить количество жертв среди гражданских. США планируют перебросить в регион около 2 000 морских пехотинцев. Судно с военными уже располагается в непосредственной близости к месту конфликта.