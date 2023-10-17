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jackhalloween9
Экс-сотрудник ЦРУ заявил о большом количестве сдающихся в плен украинцев
«Русские берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено», — заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, не называя ни одного конкретного подразделения.

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Огромное количество украинских военнослужащих сдаются в плен российской армии без боя. Причина этого состоит в неблагоприятных условиях на линии соприкосновения. К такому выводу пришел бывший сотрудник американских спецслужб Ларри Джонсон, беседуя с представителями канала YouTube Judging Freedom.

Российские военнослужащие регулярно берут в плен солдат ВСУ, а целое украинское подразделение уже находится в котле. Бойцы окружены со всех сторон. Единственное, что им остается – это сложить оружие. При этом Джонсон не разглашал детали того, какое именно подразделение оказалось в столь плачевой ситуации.

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С точки зрения эксперта, остановка зарубежных поставок является концом для Украины. Государство сможет продержаться не более пары недель, прежде чем окончательно падет. Сейчас, как никогда, европейская поддержка является важной для Киева. Но Америка решила перенаправить ресурсы на Израиль, в том числе часть помощи, предназначавшейся Украине.

Ранее прозвучало заявление от военного эксперта Дугласа Макгрегора. Он указал, что Владимир Зеленский открыто признает потерю иностранной поддержки. Украинский лидер подчеркнул, что Запад ограничен в своих возможностях. К примеру, у Европы низкий наступательный потенциал. Затяжные военные конфликты, особенно с сильным противником, являются слабым звеном Западных стран.

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Сейчас украинская сторона несет значительные потери на ряде направлений. Как ранее заявил Олег Соскин, являющийся бывшим советником экс-президента Леонида Кучмы, контрнаступление ВСУ завершено. Теперь российская армия идет в наступление.

#новости
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