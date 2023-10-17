По словам Пескова, встреча была согласована ранним утром, при этом остальные мероприятия пройдут в рамках плана.

Российский президент Владимир Путин проведет очную встречу с временным пакистанским премьер-министром Анвааром-уль-Хаком Какаром. Диалог должен состояться на китайском форуме «Один пояс – один путь». Подробности стали известны от Дмитрия Пескова.

Сегодня, 17 октября, российский лидер проведет заключительную встречу. И она будет с представителем руководства Пакистана.

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Песков подчеркнул, что беседу согласовали рано утром. Прочие мероприятия, запланированные на день, не будут изменены в графике.

Утром, 17 октября, российский президент прибыл в китайскую столицу на два дня. Во время своего визита он поучаствует в открытии форума, а также проведет несколько личных встреч.

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Ранее поступило сообщение от помощника руководителя государства Юрия Ушакова. Он рассказал, что во вторник Путин должен провести встречу с вьетнамским и таиландским лидерами. Ушаков подчеркнул, что в случае необходимости график президента РФ дополнят.