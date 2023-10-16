Соскин заявил, что сейчас можно точно говорить об отсутствии контрнаступления украинских сил и практически полном отсутствии его результатов.

Бывший советник одного из украинских президентов Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал о ситуации, складывающейся в Харьковской области. Он утверждает, что российские военнослужащие активно продвигаются вперед. За прошедшие несколько дней с их стороны была постоянная активность. При этом от МО РФ не поступало официальных заявлений.

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Соскин подчеркнул, что уже сейчас можно с уверенностью заявить о завершении контрнаступления, а также отсутствии результатов вследствие его проведения. Украинские военнослужащие разгромлены, потери колоссальные не только среди людей, но и по единицам техники. Только за прошедший день ВСУ потеряли, по меньшей мере, 500 человек.

Политик называет нынешнее положение дел российским контрнаступлением. ВС РФ уверенно продвигаются вперед, к Купянску, по пути ликвидируя позиции украинских военнослужащих.

Соскин открыто заявил, что у ВСУ катастрофичный кадровый голод, присутствует недостача вооружения и боеприпасов, а от экономики и производства государства не осталось и следа.

Сергей Зыбинский, ответственный за пресс-центр российской группировки «Запад», рассказал, что за прошедшие 24 часа украинская сторона понесла потери в размере двух рот бойцов. Также ВС РФ удалось уничтожить артиллерийскую систему ВСУ.

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Ситуацию прокомментировал и отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко. Он подчеркнул, что потери украинских военнослужащих резко увеличились не только в направлении Купянска, но и вблизи Красного Лимана. Количество погибших бойцов ВСУ превышают показатели Донецкого направления, которые были самыми большими последние полгода.