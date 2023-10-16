Боевик был ликвидирован в южной части анклава Хан-Юнесе во время ударов израильской армии по территории сектора Газа.

Представители израильской армии (ЦАХАЛ) рассказали о ликвидации руководителя разведки Хамас на территории сектора Газа. Об этом стало известно 16 октября от армейской пресс-службы.

Боевика удалось ликвидировать на юге анклава Хан-Юнесе во время нанесения ударов израильской армией. Имя лидера разведки, а также прочие подробности произошедшего, не разглашаются СМИ.

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За день до этого от ЦАХАЛ поступили сведения о ликвидации шести важных членов группировки ХАМАС. По информации представителей СМИ, в их число входят лица, которые курировали начало конфликта и нападение на Израиль 7 октября.

Армия государства, вместе с ведомством, отвечающим за безопасность, задержали 40 граждан по подозрению в причастности к деятельности боевиков.

Позднее стало известно из материалов японских СМИ о том, что израильская армия перебросила на территориальные рубежи сектора Газа почти четыре сотни единиц техники. Согласно изображениям, сделанным со спутника, больше всего машин расположено на северном направлении.

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Конфликт начался почти 10 дней назад. Из сектора Газа был нанесен массированный ракетный удар по территории Израиля. В тот день было много раненых и жертв среди мирных граждан.