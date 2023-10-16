Благодаря расширению Ledge Grabbing сталкеры могут перелезать через заборы, забираться на крыши и карабкаться по другим поверхностям в Зоне.

Пока игровое комьюнити ожидает официального релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2, энтузиасты продолжают работать со старыми версиями, добавляя в них различных модификации. В этот два раз любителя, под никами Parazit и Strelok, добавили паркур в глобальный мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly.

Расширение под названием Ledge Grabbing позволяет геймерам перелезать через заборы, попасть на крыши зданий, а также взбираться по прочим поверхностям на территории Зоны.

реклама

Модификация получила признание игроков. Пользователи довольны пусть небольшим, но обновлением. При этом модификация весит всего 800 КБ. Она находится в бесплатном доступе и её можно скачать буквально за несколько секунд.





рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сами же игроки подчеркнули, что «Сталкер» с этим модом стал похож на проект Dying Light, пусть и с более старенькой графикой, зато привычной атмосферой. Вполне возможно, что авторы модификации вдохновлялись тайтлом другой вселенной, когда создавали это расширение.