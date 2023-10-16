Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
Моддеры добавили в S.T.A.L.K.E.R. паркур
Благодаря расширению Ledge Grabbing сталкеры могут перелезать через заборы, забираться на крыши и карабкаться по другим поверхностям в Зоне.

реклама

Пока игровое комьюнити ожидает официального релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2, энтузиасты продолжают работать со старыми версиями, добавляя в них различных модификации. В этот два раз любителя, под никами Parazit и Strelok, добавили паркур в глобальный мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly.

Расширение под названием Ledge Grabbing позволяет геймерам перелезать через заборы, попасть на крыши зданий, а также взбираться по прочим поверхностям на территории Зоны.

реклама

Модификация получила признание игроков. Пользователи довольны пусть небольшим, но обновлением. При этом модификация весит всего 800 КБ. Она находится в бесплатном доступе и её можно скачать буквально за несколько секунд.


рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сами же игроки подчеркнули, что «Сталкер» с этим модом стал похож на проект Dying Light, пусть и с более старенькой графикой, зато привычной атмосферой. Вполне возможно, что авторы модификации вдохновлялись тайтлом другой вселенной, когда создавали это расширение.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi представила 75-дюймовый 4K-телевизор
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
6
Линейка Galaxy S24 выйдет в следующем году и раньше намеченной даты
+
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
Готовые игровые ПК с процессором Intel Core i9-14900K появились на Newegg
2
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
26
ЗРК «Полимент-Редут» получил противокорабельную функцию
3
Microsoft выплачивает вознаграждение в размере до 15 000 долларов тем, кто нашел уязвимость Bing AI
+
Apple подала в суд на компанию Ecoapple из РФ и требует изменить название и убрать яблоко с логотипа
12
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
10
Криптовалютный кошелек Metamask удалён из AppStore
+
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
1
Армия обороны Израиля сообщила о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа
7
Эпоха Су-25 в Украине подходит к концу – РФ методично добивает оставшиеся истребители «Ланцетами»
1
Toyota заключила соглашение о серийном производстве твердотельных батарей для электромобилей
+
Snapdragon 8 Gen 3 в новом Galaxy S24 превосходит Gen 2 в S23 более чем на 80%
+
Продажи жёстких дисков в 2023г увеличились в 4 раза – почему HDD не уходят с рынка, а спрос растёт
8
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
Приложение MetaMask было удалено из AppStore
+
Применение технологий ИИ будет потреблять столько же электроэнергии, сколько небольшая страна
3
Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
+

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
192
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
11
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
5
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
36
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
16
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
9
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Мой личный опыт использования Anbernic RG35XX в 2023 году
2
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
16
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+

Сейчас обсуждают

dagnoparte
13:18
Что за глупость? Стимдек пользуется бешеной популярностью в мире и он на линукс!
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Евграф Поликарпович
13:18
я не понял, какая нация?
Байден: Мы - Соединённые Штаты Америки, самая могущественная нация в истории
El Grechko
13:17
Твой SSD настолько хорош, что производитель скрывает объём записи до отказа. Видишь ли, SSD - это такая штука, которая очень подвержена процессу, который показан в старом советском мультике, где мужик...
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
Евграф Поликарпович
13:15
Было уже и не один раз, и чем всегда всё заканчивалось для европы?
Samsung получит возможность выпускать в Китае 236-слойную память типа 3D NAND
Dzhereli
13:08
Деду пора таблетки выдавать.
Samsung получит возможность выпускать в Китае 236-слойную память типа 3D NAND
Roditch
13:07
Допустить Чубайса к гуманитарной помощи было серьёзнейшей ошибкой.
Армия Израиля сообщила об уничтожении еще одного аванпоста движения «Хезболла»
Руслан
13:07
У дедушки отвал чипа , виной всему свинцовый припой и древний техпроцесс.
Samsung получит возможность выпускать в Китае 236-слойную память типа 3D NAND
Optimissed
13:07
Как я понял, вопрос был про то, а можно ли сделать так, чтобы игра адекватно запускалась из-под wine, будучи настроенной руками, а не с использованием обёрток (независимо от того, знал он об этом ране...
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
Александр
13:06
Так для этого и оправляют, чтоб претендовать. А потом скажут: Даёшь бабло!, Хохлы: У нас нIма! Гейропа: Плати территорией!)))
Экс-разведчик США Риттер: Венгрия, Польша и Румыния претендуют на земли Украины
Alex-IT
13:06
Но на 100% от ошибок бюрократического аппарата спасает только релокация за границу, что и делают многие айтишники... Государство само с собой не может разобраться, и народ это прекрасно видит.
ИТ-специалистов в РФ продолжают призывать в армию – почему призывники сами виновны в своих проблемах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем