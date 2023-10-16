После достижения договоренностей во время очных переговоров Москвы и Киева во дворце Долмабахче в Стамбуле Украина объявила о том, что будет добиваться стратегического поражения России на поле боя, указал Путин.

Украинское контрнаступление является провальным. Киев понес значительные потери в ходе операции. Число погибших бойцов в восемь раз превышает показатели России. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время интервью с Центральным телевидением Китая.

Президент РФ подчеркнул, что результаты отсутствуют. Есть только значительные потери. Украинские военнослужащие не смогли продвинуться на линии боевого соприкосновения, они были разгромлены.

реклама

Как считает Владимир Путин, Киев отказался от договоренностей, которые были заключены во дворце Долмабахче в Стамбуле. Стоит российским войскам отойти от украинской столицы, руководство тут же изменило свою политику и позицию, решив «уладить вопрос» на поле боя.

Москва не против пойти на переговоры, но для этого Киеву потребуется отменить запрет на проведение таковых. Россия на протяжении долгих лет пыталась урегулировать конфликт миром. Президент подчеркивает, что СВО – это не начало военной конфронтации, а попытка предотвратить неминуемое боевое столкновение, только в куда больших масштабах.

Путин считает, что мирный договор, составленный Китаем, является наиболее реалистичным. Среди его пунктов присутствуют два важных условия – это начало переговоров и завершение боевых действий. Большинство положений плана могут лечь в основу для мирного урегулирования конфликта, но Киев не желает начать диалог.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отдельно президент России обратил внимание на то, что втягивание в противостояние НАТО значительно усугубило нынешнее положение. Свыше 30 лет назад был принят документ о том, что Украина является нейтральным государством. Но её вступление в ряды НАТО опровергает данное положение.