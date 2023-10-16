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Президент Америки Джо Байден во время интервью с CBS поделился планами на случай победы в предстоящих выборах. Он хочет подавить Россию за второй срок на посту.
Байден предложил журналистам представить, что случится, если Америке удастся объединить всю Европу и дать отпор российскому президенту Владимиру Путину. Руководитель Штатов подчеркивает, что лидер РФ создает «слишком много проблем» для Запада.
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Также Байден желает прийти к согласию с ближневосточными государствами. Он уверен, что у Америки имеется множество возможностей улучшить мир.
О своих намерениях поучаствовать в президентских выборах Байден заявил ещё весной нынешнего года. Американский лидер подчеркнул, что его долг – это защита демократии государства, и пока он не может считать его выполненным.
Впрочем, недовольство граждан от политики нынешнего руководителя страны продолжает расти. Американцы недовольны избыточными тратами бюджета на помощь Украине, а также активной пропагандой поддержки Киева.