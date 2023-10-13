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jackhalloween9
Кинокомпания Miramax полчила права на сериал по слэшеру «Хэллоуин»
Это может положить начало новой киновселенной, в которую войдут как фильмы, так и шоу.

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Кинокомпания Miramax выкупила права на сериал по достаточно известному хоррору «Хэллоуин».   Подробности о приобретении стали известны 12 октября. Выкупить права желали ещё две студии – A24 и Blumhouse.

Компания собирается заняться совместными съемками с корпорацией Trancas, во владении которой находятся все IP.

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Представители СМИ утверждают, что покупка может пойти на пользу франшизе. Крупная студия создаст целую киновселенную, объединяющую все части кино и будущие шоу.

Пока нет сведений относительно того, кто будет ответственным за съемки сериала. Также нет информации о дате начала работ.

В состав франшизы входит 13 фильмов, но в качестве оригинала рассматривают картину, вышедшую в 1978 году, а также несколько продолжений, снятых в промежутке с 2018 по 2022 год. В центре сюжета находится Майкл Майерс – серийный убийца, устраивающий охоту на жителей города Хэддонфилд. Зрителям предстоит наблюдать за попытками жертв уцелеть. Глубокого сюжета здесь нет.

Последняя вышедшая часть получилась посредственной. Критики оценили её всего лишь на 47 баллов из ста возможных, а средние зрительские отзывы имеет всего 5 баллов.

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У слэшера есть перспектива и будущее, если его созданием будет заниматься крупная студия.

#новости
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