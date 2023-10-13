«Некоторые польские чиновники смотрят на это (отношения с Украиной. — Ред.) как на неудачный роман. Такое поведение Киева кажется им предательством», — заявил директор Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский.

Варшава выразила недовольство действиями Украины. Польские власти утверждают, что Киев не должен общаться с Евросоюзом обходными путями. Подробности об этом предоставлены в материалах газеты The Japan Times, где приводится ссылка на польских экспертов.

Отдельные чиновники утверждают, что Киев поступил предательским образом. Украина решила напрямую взаимодействовать с ЕС, оставив Польшу позади.

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Один из чиновников Михаль Барановский подчеркнул, что ситуация может лишь увеличить разрыв в «дружбе» двух государств. Между Киевом и Варшавой уже назревает существенный конфликт, что может обернуться проблемами для Америки.

По мнению аналитика Петра Бураса, Польша имеет слишком низкое влияние на политической арене Евросоюза. Следовательно, любые попытки Варшавы вмешаться в отношения Киева и ЕС оборачиваются обратными результатами.

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Ранее прозвучала речь от Анны Брылки, считающей, что Польша вправе требовать с Украины «плату» за предоставленные ресурсы и помощь.