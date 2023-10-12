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jackhalloween9
В EGS бесплатно раздадут хоррор The Evil Within
Пользователям из России придется воспользоваться VPN

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Магазин Epic Games Store вновь радует геймеров бесплатной раздачей. Вскоре в открытом доступе появится тайтл The Evil Witnin – хоррор от японского разработчика Синдзи Миками, который ещё известен за авторством проекта Resident Evil. Магазин приступит к раздаче ровно через неделю, в шесть вечера по московскому времени.

Российским пользователям придется пойти на некоторые ухищрения, чтобы добраться до тайтла. Им необходимо создать аккаунт с другим региональным расположением и забирать игру, используя сервисы VPN.

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Проект является триллером, в главной роли которого выступает детектив Себастьян Кастелланосе. Местом действий выбрана лечебница, охваченная безумием. Медсестры, врачи, остальные представители персонала – все убиты жестоким способом. Главному герою необходимо добраться до сути происходящего, при этом оставшись в живых этой ночью.

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Сейчас проходит раздача двух других игр. Это экшен Blazing Sails и пазл QUBE Ultimate Bundle. 

#игры
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