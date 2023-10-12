Геймеры пришли в восторг от работы разработчика Trainwiz

Один из пользователей сети под ником Trainwiz разработал нестандартную модификацию для космической RPG Starfield. Он изменил корабли в игре на модель паровозика Томаса. Последний является персонажем достаточно известного британского мультсериала «Томас и его друзья». Модификация уже появилась в открытом доступе, её можно скачать на портале NexusMods.

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Стоит ли говорить, что геймерское комьюнити по достоинству оценило старания энтузиаста. Модификацию тут же прозвали легендарной, а после игроки вспомнили, что это не первое шикарное творение Trainwiz. Ранее он создал интересный мод для проекта The Elder Scrolls 5: Skyrim. В нем энтузиаст заменил драконов в RPG на все тот же паровозик. Видимо, геймер является искренним фанатом персонажа из детского шоу.

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Космическая RPG вышла уже больше месяца назад сразу на ряд платформ, включая компьютер и консоли Xbox двух поколений. В день релиза её добавили в библиотеку сервиса Game Pass.