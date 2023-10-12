«Организация таких запрещенных манифестаций приведет к задержаниям», — передается в сообщении, направленном МВД префектурам Франции.

Французское руководство усиленно проявляет солидарность Израилю, о чем свидетельствует их решение в отношении организаторов и участников акций в поддержку Палестины. Граждане, замеченные в подобных митингах или акциях, будут подлежать задержанию. Заявление было сделано руководителем Министерства внутренних дел страны Жеральдом Дарманеном. Его слова процитированы изданием Reuters.

Глава МВД, обращаясь к французским префектурам, подчеркивает, что подобные манифесты будут жестко преследоваться законом. Их организаторы, а также участники, подлежат задержанию на неопределенный срок.

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Глава ведомства утверждает, что подобные акции могут расшатать общественный строй. Порядок в государстве будет нарушен. Стоит подчеркнуть, что совсем недавно Франция содрогалась от митингов и манифестов из-за преступных действий одного из представителей местных правоохранительных органов. Речь идёт про прецедент, когда полицейский застрелил подростка, не пожелавшего выйти из машины.

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Ранее бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер сделал заявление о том, что на территории Германии слишком много людей, поддерживающих ХАМАС. Это лишний раз подтверждает, что руководство ФРГ впустило слишком много восточных мигрантов.