Забастовка продолжается уже 90 дней.

Альянс продюсеров кино и телевидения сообщил, что им не удалось прийти к соглашению с американской Гильдией актёров в отношении нового контракта. Как указывается в сообщении, стороны имеют значительные расхождения во мнениях, затрагивающих базовые условия соглашения.

Гильдия актёров требуется отчислять часть средств с заработка студий от показала сериалов и фильмов на стриминговых платформах. Альянс, в свою очередь, заявил, что подобное условие является экономически невыполнимым. Студиям придется переводить по $800 млн в год, что значительно ухудшит их положение и заставит свернуть некоторые проекты.

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Стороны не смогли прийти к соглашению и в других моментах. К примеру, о том, как будет использоваться искусственный интеллект на съемках, а также о повышении минимальной заработной платы.

Альянс продюсеров кино и телевидения выражает надежду, что Гильдия актёров пересмотрим собственные условия, после чего они смогут вернуться к нормальным переговорам. Пока от оппонентов не прозвучало ответного заявление.

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Длительность забастовки составляет свыше 3-х месяцев. Ещё немного, и она сможет побить исторический рекорд протестов, прошедших в 1980 году. Тогда забастовка длилась 95 дней.