"В том, что касается финансирования Украины мы приближаемся к этому моменту, когда финансовые ресурсы будут исчерпаны." Такое публичное заявление сделал в ходе брифинга 11 октября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Американское руководство предупредило, что дальнейшая поддержка Украины не будет осуществляться из-за дефицита ресурсов. Недавний очередной транш и крупный перевод средств является практически окончательной помощью. Сообщение было озвучено во время публичного заявления представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Представитель ведомства рассказал, что Америка не собирается бросать Киев, но количество доступных ресурсов стремительно уменьшается. Значительно обострить ситуацию может двустороннее противостояние, так как США задействованы в конфликте между Палестиной и Израилем. Кирби подчеркнул, что администрация Байдена пока имеет финансовые возможности для поддержания обеих стран, но это лишь временно.

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Если на конфликт Израиля денег в достатке, то ресурсы на Украину почти показали «дно».

Недавно в Пентагоне сделали анонс нового пакета военной помощи Киеву, который стоит $200 млн. Но уже сейчас есть ряд предпосылок о том, что Америка сместит свой акцент. Киев отойдет на второй план, а Иерусалим займет его место.

В Пентагоне также не уверены, что государство сможет успешно выступить на два направления. Вместо того чтобы оказать полноценную поддержку одному из государств, Америка планирует разделить помощь надвое.

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Ранее Штаты значительно опустошили израильские резервные склады со снарядами, чтобы оказать помощь ВСУ. Теперь же в Америке экстренно запускают производство, чтобы передать боеприпасы Иерусалиму. Но на скорую помощь Израиль может не рассчитывать, так как резервы США истощены из-за украинского конфликта.