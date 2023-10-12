Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Минобороны уточнили, что дрон сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 23:50 по московскому времени.

Три человека, включая ребенка, стали жертвами падения обломков сбитого дрона в Белгородской области. С таким сообщением выступил местный губернатор Вячеслав Гладков. В МО РФ подчеркнули, что беспилотник был уничтожен средствами ПВО ближе к полуночи по Москве.

К несчастью, в этот раз не обошлось без жертв. Тела двух человек, мужчины и женщины, были извлечены из-под завалов. Как считают представители оперативных служб, под обломками здания находится и тело ребенка.

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Есть и пострадавшие. Два человека, в тяжком состоянии, перемещены в реанимацию. Сейчас за их жизнь борются специалисты.

Гладков рассказал, что мужчина получил значительные травмы. У него ожоги дыхательных путей, поражены руки и ноги. Женщина пострадала несколько меньше, у нее сломана одна из конечностей и есть сотрясение мозга.

Рухнувший беспилотник нанес значительный ущерб местной инфраструктуре. Два дома были полностью уничтожены. Также, в результате падения осколков, поврежден целый ряд строений и несколько автомобилей. Губернатор опубликовал несколько фотографий с места событий. На снимках видно, как сотрудники МЧС ликвидируют осколки и устраняют ущерб.

Из-за произошедшего в области будут перенесены отдельные мероприятия. Губернатор выражает надежду, что люди пойдут навстречу и поймут, почему не время для праздника. Граждане скорбят о потерях и сопереживают тем, чьи родственники или близкие находятся в реанимации. Гладков пообещал оказать полноценную поддержку тем, кто стал жертвой произошедшего.

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Ранее, 5 октября, произошла ещё одна атака беспилотников на Белгородскую область. Несколько дронов было успешно ликвидировано средствами противовоздушной обороны. Пострадавшие и жертвы отсутствуют. В СМИ не поступало информации о разрушениях и возможном ущербе, нанесенном инфраструктуре.