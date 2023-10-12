Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
При падении обломков беспилотника в Белгороде погибли три человека, включая ребенка
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Минобороны уточнили, что дрон сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 23:50 по московскому времени.

реклама

Три человека, включая ребенка, стали жертвами падения обломков сбитого дрона в Белгородской области. С таким сообщением выступил местный губернатор Вячеслав Гладков. В МО РФ подчеркнули, что беспилотник был уничтожен средствами ПВО ближе к полуночи по Москве.

К несчастью, в этот раз не обошлось без жертв. Тела двух человек, мужчины и женщины, были извлечены из-под завалов. Как считают представители оперативных служб, под обломками здания находится и тело ребенка.

реклама

Есть и пострадавшие. Два человека, в тяжком состоянии, перемещены в реанимацию. Сейчас за их жизнь борются специалисты.

Гладков рассказал, что мужчина получил значительные травмы. У него ожоги дыхательных путей, поражены руки и ноги. Женщина пострадала несколько меньше, у нее сломана одна из конечностей и есть сотрясение мозга.

Рухнувший беспилотник нанес значительный ущерб местной инфраструктуре. Два дома были полностью уничтожены. Также, в результате падения осколков, поврежден целый ряд строений и несколько автомобилей. Губернатор опубликовал несколько фотографий с места событий. На снимках видно, как сотрудники МЧС ликвидируют осколки и устраняют ущерб.

Из-за произошедшего в области будут перенесены отдельные мероприятия. Губернатор выражает надежду, что люди пойдут навстречу и поймут, почему не время для праздника. Граждане скорбят о потерях и сопереживают тем, чьи родственники или близкие находятся в реанимации. Гладков пообещал оказать полноценную поддержку тем, кто стал жертвой произошедшего.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее, 5 октября, произошла ещё одна атака беспилотников на Белгородскую область. Несколько дронов было успешно ликвидировано средствами противовоздушной обороны. Пострадавшие и жертвы отсутствуют. В СМИ не поступало информации о разрушениях и возможном ущербе, нанесенном инфраструктуре.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Переговоры между Гильдией актёров США и Альянсом продюсеров приостановлены
Джон Кирби: финансовые ресурсы США для помощи Украине скоро исчерпаются
В Польше предложили «выставить счет» за помощь Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
7
На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
2
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
+
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
7
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
2
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
10
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
13
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
1
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
96
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
15
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
На Западе крайне обеспокоены оживлением железнодорожного сообщения между КНДР и Россией
2

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
13:09
И как википедия доказывает, что Украина не находится в зависимости от внешнего финансирования и ресурсов. До 2014 года плотно сидела на наших энергоресурсах, сейчас её экономика развалится без дотаций...
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Владимир Рудольфович
13:09
ты антисемит?
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Vorvort
13:09
Забавно: российские власти целенаправленно загнали рубль на дно, а теперь делают вид что борятся с негативными последствиями...
Путин обязал экспортёров продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля
Truth Seeker
13:06
Как проверяют? Он спокойно себе передвигается, никто его не задерживал. В нацисткой Германии тех немцев, кто выступали против режима Гитлера, власти считали предателями, ты также считаешь?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
XAM
13:05
У меня мозг есть - поэтому я сразу взял интел.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
valderm
13:04
по мне она нафиг не нужна, прога для ленивых ...
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
OgoGoLog
13:03
Заюлозил жопой. Т.е. показание человека который видел документ с полным совпадением ФИО и возраста тещи Зеленского на покупку недвижимости не достаточно, а "доказательства" фейкомётчиков-террористов (...
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Truth Seeker
13:03
Флаг тебе в руки, можешь ещё статью расследование выпустить про меня, уверен, она будет популярной на руоверах, интересно бы было почитать
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
valderm
13:03
да иди ты с аллой в бар, тут не про АМД речь ... вечно лезут ...
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Апшеронский скакел
13:02
Да хохол это, он тут скулит с 17 года, всë Крым берëт с клавой в руках
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем