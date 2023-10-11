По словам Путина, США отошли от международных инструментов по урегулированию политических проблем в регионе.

Американская политика на Ближнем Востоке оказалась провальной. США не смогли добиться поставленной цели, значительно ухудшив обстановку в регионе. К такому вердикту пришел российский лидер Владимир Путин. Его слова процитированы отечественным изданием РИА новости.

Президент считает, что это настоящий провал. Действия Америки настолько очевидны, что даже не требуют обсуждения.

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Как утверждает российский лидер, США перестали использовать нормальные международные инструменты. Ранее Америка могла быстро уладить разгорающиеся конфликты в различных регионах, просто задействовав имеющиеся политические рычаги. И это работало. Конфликт затухали, а государства приходили к перемирию, но на выгодных для США условиях.

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Сейчас же процесс урегулирования дал сбой, о чем свидетельствует нынешний конфликт между Палестиной и Израилем. Америка попыталась разрешить ситуацию прежними методами, не учитывая мнения и пожеланий палестинских граждан.