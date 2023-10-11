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jackhalloween9
Путин: политика США на Ближнем Востоке потерпела провал
По словам Путина, США отошли от международных инструментов по урегулированию политических проблем в регионе.

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Американская политика на Ближнем Востоке оказалась провальной. США не смогли добиться поставленной цели, значительно ухудшив обстановку в регионе. К такому вердикту пришел российский лидер Владимир Путин. Его слова процитированы отечественным изданием РИА новости.

Президент считает, что это настоящий провал. Действия Америки настолько очевидны, что даже не требуют обсуждения.

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Как утверждает российский лидер, США перестали использовать нормальные международные инструменты. Ранее Америка могла быстро уладить разгорающиеся конфликты в различных регионах, просто задействовав имеющиеся политические рычаги. И это работало. Конфликт затухали, а государства приходили к перемирию, но на выгодных для США условиях.

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Сейчас же процесс урегулирования дал сбой, о чем свидетельствует нынешний конфликт между Палестиной и Израилем. Америка попыталась разрешить ситуацию прежними методами, не учитывая мнения и пожеланий палестинских граждан.

#новости
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Александр Степанов
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wld
00:59
Элементарно:"Я удалил autoexet. bat, теперь ничего не грузится и пропал CD-ROM, mscdex не работает, мышь не отвечает, пишет error mousepad"
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Апшеронский скакел
00:59
Ты только на этом сайте с 17-го года с дивана Крым берëшь
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Апшеронский скакел
00:58
Обиженная псина без рода и племени по 5 акков в день регала, визжила, еë баняли, но приплеталась скулить назад
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
wld
00:55
Это сложный путь, нормального человека. Там же и пакет есть и инструкция , как собрать и какие зависимости нужны.
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Truth Seeker
00:53
Вот это слова обиженного по жизни
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Truth Seeker
00:52
Обиженные обычно грозятся с диванов кого то уничтожить или поработить, не замечал за собой такого. Ну и ещё до какой степени надо быть обиженным, чтобы создавать аккауны-клоны с моим ником, накручиват...
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
wld
00:52
Я думаю вы зашли сюда, всё прочитали https://obsproject.com/kb/linux-installation , но я бы с этого начал. Конечно это сложно. Кстати там и про зависимости почитать можно и пакет найти.
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Константин Бородаенко
00:51
Для какого тех процесса?
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
Константин Бородаенко
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Опять мифический 2030 год!)) Тут хотя бы 65нм отечественные к 2030г придумали, а то замахнулись на 14нм... Китайцы ещё свои литографы не сделали для 14нм, используют западные технологии! А тут 130нм н...
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