Такие чипы выпускались крупнейшими производителями еще в 2009–2010 годах

Отечественные производители обещают за следующие 4 года запустить серийное производство микропроцессоров по топологическим нормам 28 нм на 300-миллиметровых кремниевых пластинах. Заявление об этом было сделано заместителем главы Минпромторга Василием Шпаком во время проведения форума «Микроэлектроника-2023».

Со слов представителя российского ведомства, отечественные предприятия сейчас ещё не готовы к запуску подобной продукции. Технологически они сильно отстают от зарубежных компаний. Доступные топологические нормы составляют всего 130 нм. Если всё пойдет согласно планам, уже через 3 года корпорации будут выпускать микроэлектронику, проходящую по нормам 65 нм.

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Эксперты считают, что у отечественных предприятий есть все шансы освоить сложное производство уже к 2030 году. Тогда компании смогут презентовать микроэлектронику по топологическим нормам 14 нм.

Среди российских корпораций можно выделить производителя «Микрон». Согласно мнению аналитиков, именно эта компания освоит новую технологию и сможет совершить прорыв в отечественном пространстве. Сейчас же «Микрон» выпускает полупроводники по техпроцессу 130 нм.

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К сожалению, разница с зарубежными корпорациями слишком заметная. Крупнейшие мировые компании смогли освоить норму 28 нм ещё 12-13 лет назад. Intel выпускал на данной топологии ещё одни из первых своих процессоров, относящихся к поколению Core i3. В мире уже существуют техпроцессы 2 нм.