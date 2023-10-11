Отмечается, что его ближайшие родственники убиты. О состоянии самого командующего не сообщается.

Израильская армия ударила по дому одного из руководителей военного крыла ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа, расположенному в секторе Газа. Подробности произошедшего представлены в издании Haaretz.

Жертвами ракетного удара стали родственники военного руководителя. В каком состоянии находится сам командующий – информация отсутствует.

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Конфликт между Палестиной и Израилем длится уже 4 дня. Столкновение двух государств началось субботним утром 7 октября. С территории сектора Газа был нанесен массированный ракетный удар по израильской территории. В результате нанесен значительный ущерб пригородной инфраструктуре, есть раненые и погибшие.

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Израильская армия оперативно отреагировала на происходящее. Руководство государства объявило о переходе к полноценным военным действиям, а после инициировало начало операции в секторе Газа. Сейчас проводится сбор резервистов, Израиль подключает к противостоянию все доступные ресурсы.