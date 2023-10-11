Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
ЦАХАЛ нанес удар по дому командира «Бригады Аль-Кассам» в секторе Газа
Отмечается, что его ближайшие родственники убиты. О состоянии самого командующего не сообщается.

реклама

Израильская армия ударила по дому одного из руководителей военного крыла ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа, расположенному в секторе Газа. Подробности произошедшего представлены в издании Haaretz.

Жертвами ракетного удара стали родственники военного руководителя. В каком состоянии находится сам командующий – информация отсутствует.

реклама

Конфликт между Палестиной и Израилем длится уже 4 дня. Столкновение двух государств началось субботним утром 7 октября. С территории сектора Газа был нанесен массированный ракетный удар по израильской территории. В результате нанесен значительный ущерб пригородной инфраструктуре, есть раненые и погибшие.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Израильская армия оперативно отреагировала на происходящее. Руководство государства объявило о переходе к полноценным военным действиям, а после инициировало начало операции в секторе Газа. Сейчас проводится сбор резервистов, Израиль подключает к противостоянию все доступные ресурсы.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
15
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
12
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
1
Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
3
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
10
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
2
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
2
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
3
Китайскую версию Oppo Find N3 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench
+
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС
+
Китай обогатился новым минералом, ключевым для ядерной и автомобильной промышленности
+
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Microsoft собирается предоставлять доступ к Windows 12 на основе платной подписки
6
В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
1
Новый самолет-шпион от Lockheed Martin завершил свой первый испытательный полет
+
Мобильные водительские права появятся в Samsung Wallet
+

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
16
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
10
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
95
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
9
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Таблетка для "идеального солдата" США
8
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
7
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
4
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
3

Сейчас обсуждают

Чato-Бoт
12:20
План-схема разделки Некроины.
Зеленский опасается, что конфликт между Израилем и ХАМАС отвлечёт внимание мира от Украины
Олег Ст
12:19
типа тебя ципсошник с укро наступом??
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
Roditch
12:17
Просто снаряды оказали не для той системы.
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
OgoGoLog
12:17
"Всю нацию" Надеешься, что и тебе чуток из кормушки перепадёт?
Зеленский опасается, что конфликт между Израилем и ХАМАС отвлечёт внимание мира от Украины
OgoGoLog
12:15
Тотал вар: Навозный жук. Это та игра, из-за которой разрабы гробят свою флагманскую игру по серии Warhammer?
Total War Pharaoh получила в основном положительные оценки профильной прессы
usr721
12:15
Так на днях справился? https://www.youtube.com/watch?v=MIB5ULc9Cjs Техника техникой, но вот у никчемных вражеских образцов БК зачастую не детанирует и экипаж выживает.
В СВО прибыла партия Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с навесными противодронными козырьками
Αндрей Βласов
12:13
Автору не спалось, автор поумничал. 🤯 А мне, видимо, карма прилетела это читать. 🙄
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
Umid Xaydarov
12:12
сынок : папа папа ! а ты где работаешь ? меня друзья спрашивают. папа : сынок я на оверклокеше блохер в роли " сонибой-затыточник " с кликухай данте1980. меня все хейтят и моя шишечка немного от этог...
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
Евгений Васютин
12:11
завидуй молча
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
Пузо
12:09
Моторола ли?
Motorola выпустила Edge 2023, который является конкурентом Pixel 8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем