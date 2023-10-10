реклама
Источники портала Redanian Intelligence утверждают, что сериал «Ведьмак» завершится на пятом сезоне. Пока официально данная информация не была подтверждена.
Сейчас авторы шоу приступили к съемкам четвертого сезона, как только завершилась забастовка американской Гильдии сценаристов. Как утверждает издание, съемки будут запущены только в первых двух кварталах следующего года. После, взяв небольшой перерыв, авторы приступят к созданию пятого, финального сезона. С точки зрения журналистов, заключительные части франшизы появятся на стриминговых сервисах не раньше 2025-2026 годов.
реклама
Если информация издания является верной, то шоу вскоре подойдет к концу, но это тяжкая задача для сценаристов. За два сезона им придется показать события сразу трёх романов оригинальной саги.
Студия Netflix работает и над другими проектами под данной вселенной. К примеру, ожидается спин-офф о банде Крыс. В сериале будут описаны приключения подростков до того, как они встретили Цири. Мини-сериал уже готов, но его выпуск перенесли на следующий год.
Есть несколько инсайдерских слухов о том, что компания хочет продолжить аниме «Ведьмак: Кошмар волка». В сиквеле главную роль займет бард Эсси Давен, более известная как Глазок. Она появляется в рассказе «Немного жертвенности».
Также в новых сезонах франшизы будут значительные изменения. В роли Геральта теперь будет Лиам Хемсворт. Генри Кавилл окончательно покинул проект. По одному из слухов, актер устал от изнурительных съемок.