Источники сайта Redanian Intelligence утверждают, что пятый сезон сериала «Ведьмак» станет последним. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источники портала Redanian Intelligence утверждают, что сериал «Ведьмак» завершится на пятом сезоне. Пока официально данная информация не была подтверждена.

Сейчас авторы шоу приступили к съемкам четвертого сезона, как только завершилась забастовка американской Гильдии сценаристов. Как утверждает издание, съемки будут запущены только в первых двух кварталах следующего года. После, взяв небольшой перерыв, авторы приступят к созданию пятого, финального сезона. С точки зрения журналистов, заключительные части франшизы появятся на стриминговых сервисах не раньше 2025-2026 годов.

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Если информация издания является верной, то шоу вскоре подойдет к концу, но это тяжкая задача для сценаристов. За два сезона им придется показать события сразу трёх романов оригинальной саги.

Студия Netflix работает и над другими проектами под данной вселенной. К примеру, ожидается спин-офф о банде Крыс. В сериале будут описаны приключения подростков до того, как они встретили Цири. Мини-сериал уже готов, но его выпуск перенесли на следующий год.

Есть несколько инсайдерских слухов о том, что компания хочет продолжить аниме «Ведьмак: Кошмар волка». В сиквеле главную роль займет бард Эсси Давен, более известная как Глазок. Она появляется в рассказе «Немного жертвенности».

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Также в новых сезонах франшизы будут значительные изменения. В роли Геральта теперь будет Лиам Хемсворт. Генри Кавилл окончательно покинул проект. По одному из слухов, актер устал от изнурительных съемок.