С раннего утра российская армия близ Донецка провела мощную артподготовку и начала продвигаться вперёд на авдеевском направлении.

Утром, 10 октября, российские военнослужащие, находящиеся неподалеку от Донецка, провели серьезную артподготовку, а после выдвинулись в направлении Авдеевки. Об этом стало известно из местных социальных сетей.

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Артиллерийский обстрел по позициям украинских военнослужащих начался в 5 утра. Массированный огонь наносился по опорным пунктам ВСУ в Авдеевке. К операции присоединилась и российская авиация.

Артподготовка продлилась более 6 часов, завершившись в послеполуденное время. В городе было множество пожаров, на отдельных снимках видно, как горят бронированные машины ВСУ.

Как утверждают местные каналы Telegram, ход российских военных был очень «болезненным» для украинских бойцов. Артиллерия ударила по территории коксохимзавода, после чего разгорелся сильный пожар.

В этот же промежуток времени начали поступать сведения о том, что российская армия медленно выдвинулась вперед. Некоторые источники заявляют, что штурмовым группам ВС РФ удалось быстро прорвать оборонительные рубежи ВСУ. К 10 часам утра российские военные уже были на восточных окраинах села Бердычи.

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Есть ряд сообщений о продвижении ВС РФ в Орловку. Если это окажется правдой, ВСУ, находящиеся в Авдеевке, будут взяты в оцепление.