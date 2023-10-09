В частности, речь шла о подрыве домов мирных жителей.

«Исламское движение сопротивления», более известное как ХАМАС, озвучило угрозы в адрес мирных жителей. Боевики намереваются казнить тех, кто попал к ним в плен. Подробности предоставлены изданием Reuters.

Радикальная палестинская группировка озвучила официальное сообщение. Представители ХАМАС сказали, что будут казнить по одному мирному гражданину Израиля, находящегося в плену, в качестве ответа на новые бомбардировки.

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Ранее движение рассказало о возможности обмена пленными со своим оппонентом. Боевики подчеркнули, что между ними и Израилем не было данных переговоров.

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Конфликт начался утром 7 октября. С территории сектора Газа был нанесен массированный ракетный удар по Израилю. Местное руководство тут же призвало мобилизовать резервистов, а через время власти сделали заявление о переходе к полноценной войне. Обе стороны конфликта уже успели понести потери, а инфраструктура в пригородах Израиля требует срочного восстановления.