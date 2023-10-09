Официально компания не поставляет чипы в страну

В течение следующих 7 лет отечественные производители могут разработать и выпустить десяток суперкомпьютеров, имеющих мощность не менее 10-15 тысяч GPU H100. Подробности об этом написаны в материале издания «Ведомости», приводящих ссылку на рабочий документ АНО «Цифровая экономика».

Устройства оснастят чипами от NVIDIA. Суммарное количество транзисторов составляет 80 млрд. Машины предназначаются не для рядового пользования. Акцент делается на применении в медицинской отрасли, составлении точных прогнозов погоды, моделировании ядерных взрывов и т.д.

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Корпорация NVIDIA разорвала сотрудничество с Россией свыше полутора лет назад. Разработчикам суперкомпьютеров придется думать над обходными путями, чтобы получить в распоряжение чипы последнего поколения.

Сейчас на территории РФ находится всего семь подобных устройств. Всего в мире насчитывается около 500 суперкомпьютеров. Больше всех аппаратов находится в распоряжении Америки – 150, далее идёт Китай – 134, и практически идентичные значения у Германии и Японии, с разницей в один компьютер (34 и 33).

В России самым мощным устройством является «Червонексис», принадлежащий корпорации «Яндекс». В мировом топе он занимает 27-ю позицию. В компьютере установлено почти 1 600 процессоров NVIDIA A100.

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Также суперкомпьютеры имеются у компаний «Ляпунов» и «Галушкин». Несколько образцов присутствует у крупных российских банков и оператора мобильной связи.