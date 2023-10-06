Немецкий датамайнер нашел косвенное подтверждение информации в файле конфигурации INI одной из сборок

Корпорация Microsoft пока не сделала официальный анонс новой ОС «Виндовс 12», но вокруг неё уже выстроилась целая череда слухов. Согласно одному из них, новая операционная система может быть доступна пользователям через подписку.

Такую информацию «добыл» немецкий датамайнер Deskmodder. Он нашел сведения в файле конфигурации INI, рассматривая одну из сборок. В качестве подтверждения датамайнер выделяет строки кода, имеющие причастность к подписке.

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К примеру, присутствовали позиции «Выпуск по подписке», «Тип подписки» и т.д. Также есть строки с состоянием подписки, её сроком действия и т.д.

Летом нынешнего года от корпорации Microsoft последовали сведения о возможной презентации Windows 12 уже осенью 2024 года. Как утверждают журналисты, разработчики приступили к тестированию операционной системы, но пока не утвержден окончательный список нововведений.

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Недавно Microsoft выпустила обновление 11 «Виндовс». Оно стало крупнейшим за всю историю существования данной ОС. Из ключевых изменений – наличие Copilot, обновленный «Проводник», микшер громкости и Paint. Также появилась функция динамического освещения и автоматического сохранения отредактированного текста в «Блокноте».