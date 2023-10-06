По словам главы государства, практически завершена работа над современными видами стратегического оружия, о которых он говорил и которые он анонсировал еще несколько лет назад.

В России завершились испытания инновационной крылатой ракеты «Буревестник». На снаряде присутствует мощная ядерная установка. Сообщение об окончании всех испытаний последовало от руководителя государства Владимира Путина во время выступления на форуме клуба «Валдай». Прямая трансляция велась прямо на портале.

Как утверждает российский президент, работы по разработке и совершенствованию современных разновидностей стратегического вооружения уже подошли к концу. Анонс создания новых ракет состоялся ещё пару лет назад.

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Путин подчеркнул, что испытания «Буревестника» были успешно завершены. Крылатая ракета, имеющая огромную дальность поражения и мощную ядерную установку, полностью готова к применению в реальных условиях.

Также российский лидер отметил, что другой проект, а именно сверхтяжелая ракета «Сармат», находится на финальной стадии. Вскоре работы будут завершены.

Президент России Владимир Путин рассказал о начале разработки крылатой ракеты «Буревестник» ещё 5 лет назад, в марте 2018 года, когда обращался к Федеральному собранию. Согласно утверждению руководителя государства, оружие является практически незаметным снарядом, летящим на низкой высоте.

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К особенностям ракеты относят наличие ядерной боевой части. Дальность полета практически не имеет ограничений. Траекторию движения невозможно предугадать, даже при наличии современных средств обнаружения.